Не просто аутистическое расстройство: чем болел Уилл в «Ганнибале» – и почему Лектер скрыл диагноз

Сериал завершился 10 лет назад, так что пришло время освежить память.

Уилл Грэм – главный герой сериала «Ганнибал», гениальный профайлер с уникальным и опасным даром. Его работа – охота на серийных убийц, и он настолько хорош в ней, потому что может мысленно поставить себя на их место.

Он не просто вычисляет преступника по уликам; он по-настоящему понимает их мотивы, потому что способен думать и чувствовать так же. Однако этот дар имеет свою цену.

Сам Уилл описывает себя как человека в аутистическом спектре, и это проявляется в его поведении. Он избегает зрительного контакта, объясняя это тем, что «глаза отвлекают» и мешают увидеть полную картину.

Он не выносит прикосновений и чувствует себя крайне некомфортно в социальных взаимодействиях. Именно поэтому он выбрал профессию, где общение с людьми сведено к минимуму.

При этом доктор Лектер видит в Уилле нечто иное – невероятно эмпатичного человека, который не умеет абстрагироваться от чужого зла. Ассоциации и образы, которые возникают в голове Уилла, пугают его и приводят к нестабильному психическому состоянию.

Несмотря на это и постоянное напряжение, именно Уиллу удаётся разгадать главную загадку: что его наставник, Ганнибал Лектер, и есть тот самый серийный убийца, которого он ищет.

Помимо психических проблем, Уилл страдал от реального физического недуга – аутоиммунного энцефалита (скорее всего, анти-NMDA-рецепторного энцефалита). Это выяснилось в середине первого сезона: подозрения Ганнибала привели Уилла в больницу, где ему сделали МРТ.

Если говорить простыми словами, это воспаление мозга, которое возникает, когда иммунная система организма по ошибке атакует собственные нервные клетки. И ещё до постановки диагноза у Уилла были яркие симптомы: сильные головные боли, жар, спутанность сознания, усталость и сонливость.

Позже к ним добавились судороги, тремор, провалы в памяти, галлюцинации и эпилептические припадки. С такими очевидными симптомами любой специалист сразу бы догадался, что у пациента может быть энцефалит.

К слову, тут есть еще один интересный вопрос. Ганнибал ведь скрыл болезнь Уилла, списав все на психическое расстройство. Но почему?

Дело в том, что Лектер сознательно позволяет болезни развиваться, чтобы посмотреть, к чему приведёт Уилла это разрушение. Вдобавок Лектер манипулирует им, заставляя сомневаться в лояльности агента Кроуфорда, что ещё больше ухудшает самочувствие.

