Не простила перед лицом смерти: после этого поступка Хюррем разлюбила Сулеймана

Такой поступок не простит ни одна мать в мире.

Любая наложница, как это водится, должна любить своего господина и прощать абсолютно все. Но некоторые вещи простить просто невозможно.

Речь пойдет о ситуации, сложившейся между Хюррем и Сулейманом в определенный период их жизни. Первым совместным ребенком стал Мехмед — истинный наследник престола, в котором Роксолана души не чаяла, а Сулейман видел свое прямое продолжение.

К сожалению, Мехмед погиб в 22 года.

Жена султана никак не могла смириться с утратой, а Сулейман вопреки всему продолжал вести разгульный образ жизни, будто позабыв о недавно погибшем сыне.

Gравитель во время траура «развлекался» с молодой Назенин-хатун, оставив Хюррем наедине с горем. Конечно, после смерти Назенин и ее дочери Розие султан «пришел в себя», вернувшись к Роксолане. Безутешная мать приняла своего господина, но простить его поступок так и не смогла.