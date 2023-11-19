Не простак, а богач и элита: кем на самом деле был Горбунков из «Бриллиантовой руки»

Семен Семеныч Горбунков из «Бриллиантовой руки» на первый взгляд кажется простым советским работягой. Но, если приглядеться к деталям фильма, окажется, что он не так добродушен и наивен, как кажется.

Одет он по последней моде. В сцене из ресторана видно: честный труженик смотрится ничуть не хуже, чем модник-манекенщик Геша.

Квартира Горбункова довольно просторная, с хорошей мебелью, современной для того периода. Но элитарность жилья выдает даже не интерьер, а наряд управдома.

Варвара Плющ в исполнении блистательной Нонны Мордюковой носит жемчуга и золотые сережки, одета и причесана по последней моде. В обычном доме такую даму не встретишь — многие предполагают, что жилье элитное.

Супруга Семен Семеныча, Надежда Ивановна, тоже явно не бедствует. Во всяком случае, заграничную поездку мужа она предпочитает шубе, отмечая, что верхняя одежда подождет.

И, наконец, место работы Горбункова тоже не для простаков. Он трудится старшим экономистом в большой, солидной организации «Гипрорыба». По сути, является в ней третьим лицом после директора и главного бухгалтера — а в ту пору на подобные должности людей с улицы не брали.

Конечно, это не абсолютная истина, а лишь размышления на тему. Но с тем, что образ главного героя «Бриллиантовой руки» далек от среднестатистического рабочего того времени, спорить сложно.