Не прошло и шестнадцати лет: дата выхода «Аватар 3: Огонь и пепел» уже раскрыта, как и подробности сюжета

Третья часть культовой саги, «Аватар 3: Огонь и пепел» получила официальную дату релиза — 19 декабря 2025 года.

Спустя 16 лет после выхода первого фильма в 2009-м и три года после «Пути воды», Джеймс Кэмерон возвращает зрителей на Пандору — и на этот раз, как намекает название, всё будет жарко: в центре сюжета окажутся вулканические биомы и новый народ на’ви — так называемые «Пепельные». И уж поверьте, эти пришельцы не будут столь же добры как те, что живут на деревьях и океанических островах.

Интересно, что с момента выхода первой части прошло столько времени, что уже выросло новое поколение подростков, которое не застало в кинотеатрах самую первую «Пандору».

Да, пока их родители плакали от красоты флуоресцентного леса в IMAX, эти дети только учились говорить. По данным студии, съёмки завершены, производство идёт по плану, а значит — декабрьская премьера выглядит более чем реальной.

Сценарий держат в секрете, но уже известно, что герои столкнутся с куда более агрессивными на’ви, а семья Салли окажется в центре новой экологической и военной драмы. Судя по тому, что жена Кэмерона рыдала после просмотра, нас ждет смерть одного из главных героев. Потенциально убьют Джейка, ведь третий и грядущие фильмы — история его наследия.

Важно: «Аватар 4» уже запланирован на 2029 год, «Аватар 5» — на 2031-й. Так что можно смело выдыхать: Джеймс Кэмерон остаётся главным режиссёром будущего ещё минимум на одно поколение вперёд.

Экранизация культового аниме «Алита» задерживается, и причина кроется в «Аватарах» Кэмерона. Реки слез: «Аватар 3» станет самой трогательной частью серии — первые зрители рыдают часами после просмотра.