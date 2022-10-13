Не прошло и 40 дней: в семью Моисеева пришла очередная беда

Единственный оставшийся в живых кровный родственник Бориса Моисеева — брат Маркс Толкач — переживает настоящую черную полосу. Скоропостижная смерть исполнителя стала для него неприятной неожиданностью, от которой он не может оправиться. 82-летний мужчина и подумать не мог, что младший брат раньше уйдет из жизни.

А теперь, когда после утраты не прошло и 40 дней, Марксу приходится справляться с новым горем. Его супруга Людмила Чеснулявичюте попала в больницу. О причинах недомогания жены Толкач пока не рассказывает и признается, что ждет новости из клиники. С Людмилой Маркса познакомил Борис: женщина была танцовщицей коллектива «Экспрессия», основанного Моисеевым. В 2005 году Толкач и Чеснулявичюте поженились.

Маркс еще с 90-х годов постоянно проживает в Канаде. Он много лет занимал важный пост в хорошей фирме и смог скопить деньги на относительно безбедную старость. Мужчина внимательно следит за своим здоровьем: он не употребляет спиртное, пьет свежевыжатые соки и хорошо питается, пишет портал Prozvezd.