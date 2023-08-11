Не прошел испытание славой: куда пропал Горонок из фильма «Все будет хорошо»

В 20 лет голубоглазый Марк Горонок снялся в мелодраме «Ты у меня одна», благодаря чему влюбил в себя всех российских девушек. А роль в фильме «Все будет хорошо» и вовсе превратила его в безусловную звезду кино. Однако уверенную карьеру актер так и не смог построить: вскоре после такого яркого старта он пропал с экранов.

Как выяснилось, любимец режиссера Дмитрия Астрахана, не выдержал испытание славой. Актер прогуливал репетиции в «Ленкоме», куда ему помог устроиться Александр Збруев. Коллеги судачили, что Горонок зависим от спиртного. Однако сам артист заявлял, что все силы у него забирает борьба с хроническим псориазом.

Как бы то ни было, впоследствии из-за нереализованности в профессии он действительно увлекся алкоголем. Бывшая звезда кино дружил с бомжами и хватался за любые подработки.

В результате к 2000-м поклонники окончательно забыли об актере. Лишь при содействии коллег и по старой дружбе Горонок получал редкие роли. Он попытался заняться бизнесом по организации торжеств, но и тут потерпел крах.

Сейчас 49-летний актер иногда мелькает в сериалах и играет персонажей второго плана. О былой известности ему не приходится даже мечтать.