Не прошел испытание деньгами? Как живет первый победитель «Последнего героя»

Сам он считает, что в его жизни все по-прежнему хорошо.

Шоу «Последний герой» с момента своего выхода в 2001 году стало суперпопулярным. Приключения на необитаемом острове посреди дикой природы — это то, чего российский зритель в те времена еще не видел. Поэтому за героями передачи все следили с неподдельным интересом.

Победу тогда одержал бывший таможенник из Курска и ветеран боевых действий Сергей Одинцов, который был одним из фаворитов шоу еще с самого начала. Выигранные 100 тысяч долларов он решил потратить на ремонт своей квартиры и строительство кафе в родном Курске. При этом второй финалист шоу Иван Любименко предсказал своему сопернику испытание полученными за победу деньгами.

Обе цели Одинцов в итоге выполнил, а построенное им кафе «Старый парк» просуществовало вплоть до 2020 года, когда его уничтожил пожар.

В 2005 году Сергей снова принял участие в «Последнем герое»: с помощью выигрыша он хотел рассчитаться со всеми долгами. Но на этот раз удача ему не улыбнулась, и до финала Одинцов так и не добрался.

Сейчас Сергею 46 лет, он женат и имеет троих детей. Нижегородец работает инструктором по боевым единоборствам и, хотя и не вспоминает о былой славе, искренне уверен, что все лучшее в его жизни только впереди.