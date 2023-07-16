Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не прощаю предательства»: Домогаров указал на известных актрис, которые подло поступили с ним

«Не прощаю предательства»: Домогаров указал на известных актрис, которые подло поступили с ним

16 июля 2023 18:45
«Не прощаю предательства»: Домогаров указал на известных актрис, которые подло поступили с ним

Артист раскрыл шокирующую правду.

Конфликт Александра Домогарова и театра Моссовета продолжается не один месяц. Как утверждает артист, руководство сцены не оценило его позицию, поэтому в театре он больше не чувствует себя как дома. И даже коллеги, как признался звезда экрана, отвернулись от него.

По словам Домогарова, еще несколько лет назад он поддерживал теплые отношения с Ольгой Кабо и Ириной Климовой. Практически после каждой постановки они встречались в гримерках и общались, но после начала конфликта артистки отвернулись от него.

«Пришла новая власть, я занял определенную позицию — и люди перестали ко мне заглядывать», — цитирует слова Домогарова «СтарХит».

Артист подчеркивает: он не собирается налаживать отношения с Кабо и Климовой. Его коллеги сами выбрали сторону, и он не жалеет, что судьба развела их.

«Никогда не прощаю предательство», — уверяет звезда экрана.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше