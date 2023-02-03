Не прощайте: мужчины с этими именами ни в коем случае не заслуживают второго шанса

Обладатели этих имен будут клясться, что исправятся, но их слова и гроша не стоят.

"Вот увидишь, я изменился", "Я осознал свои ошибки и больше никогда не допущу со своей стороны ничего подобного", "Прости, больше такого не повторится", - слова, которые так приятно слышать от человека, совершившего ошибку. Однако раскаялся ли он в своём поступке на самом деле или просто хочет, чтобы его поскорее простили и отношения стали такими, как раньше? Специалисты в области эзотерики назвали три имени, которые носят неисправимые лгуны. Обещаниям этих мужчин не стоит верить - если однажды они совершили предательство, то непременно сделают это снова.

Андрей

Безусловно, парни, нареченные именем Андрей, могут похвастаться хорошими качествами. Они общительны, доброжелательны, всегда выслушают и дадут совет, как лучше поступить. Вот только в собственной жизни они нередко совершают серьёзные ошибки и обижают вторую половинку флиртом с другими девушками, а то и изменами.

Женщины, решившие связать свою жизнь с Андреем, вскоре поймут, что ошиблись.

Обладатель этого имени кажется надежным, но на деле редко выполняет свои обещания и не меняется. А услышав напоминание, сделает удивлённый вид и заявит, что никогда не говорил ничего подобного.

Пётр

Имя Пётр недаром переводится как "камень". Мужчины, которые его носят, действительно напоминают скалу. Но если в начале отношений дамы думают, что это признак надёжности, они жестоко ошибаются. Скорее уж, свидетельство того, что Пётр непробиваем и глух к просьбам, жалобами, советам своей второй половинки. Слушает ее, но в то же время как будто бы не слышит.

В браке Пётр сосредоточен исключительно на самом себе.

Мнение жены и других домочадцев обладатель имени попросту игнорирует. Даже если удастся выбить из него неохотное обещание измениться, скорее всего, Пётр благополучно позабудет об этом через пять минут. Меняется он только в том случае, если ему что-то нужно.

Степан

Имя Степан нередко носят чрезмерно самоуверенные мужчины. В начале отношений обладатель имени покажется идеальным партнером - красивым, успешным, целеустремленным, но вскоре выяснится, что все это имеет для него куда большее значения, чем все остальное. Степан сосредоточен на своём успехе и репутации, а от всего остального будет с досадой отмахиваться.

Очень скоро избранница Степана поймёт, что повелась на привлекательную внешность, а вот характер у парня, увы, совершенно ей не под стать.

Степа будет притворяться идеальным парнем до тех пор, пока ему это выгодно. Не любит выполнять свои обещания, а вот к своей второй половинке предъявляет большие требования.