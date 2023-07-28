«Не пронесло»: этот любимый россиянами фильм Меньшов ненавидел всей душой

Фильм «Сволочи» вышел на экраны в 2006 году и имел оглушительный успех. Его громко обсуждали на всех телеканалах, активно критиковали за историческое несоответствие, но популярность среди зрителей была огромной.

Только один человек во всей киноиндустрии отважился пойти против всеобщего ажиотажа. Культовый советский и российский режиссер Владимир Меньшов открыто высказал свое мнение о фильме прямо на сцене.

На одной из кинопремий обладателю «Оскара» доверили объявить победителя в номинации «Лучший фильм». Но режиссер отказался это делать и бросил конверт на пол.

«Я надеялся, что пронесет, но не пронесло» — заявил Владимир Валентинович.

Он назвал фильм «Сволочи» подлым, позорящим страну, и покинул сцену. Лишь после этого выяснилось, что многие уважаемые люди в киноиндустрии согласны с Меньшовым. Его поддержали Карен Шахназаров, Александр Михайлов, Олег Табаков.