Этот тест лучше проходить на сытый желудок: вспомните 5 фильмов СССР, где герои едят суп или горячее

Если справитесь без ошибок, то вы настоящий знаток.

Есть в советском кино особая магия – оно умело превращать простые бытовые моменты в нечто теплое и душевное. Особенно это касается сцен с едой. Помните, как на экране герои собирались за столом, чтобы съесть тарелку супа или порцию горячего?

Мы предлагаем вам проверить свою память. В этом тесте мы собрали пять советских фильмов, где сцены с горячим обедом становятся важной частью сюжета. Сможете ли вы узнать 5 из 5 кинолент?

Проверьте, насколько хорошо вы помните эти душевные и такие знакомые сцены из любимых картин. Готовы вспомнить вкусы детства и юности? Тогда начинаем!

