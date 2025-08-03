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Киноафиша Статьи «Не призраки, а клоуны. Не сюжет, а дурка»: 4 сезон «Анны Медиум» куда хуже прошлых, и зрители морщатся, но смотрят — вот, когда ждать финал

«Не призраки, а клоуны. Не сюжет, а дурка»: 4 сезон «Анны Медиум» куда хуже прошлых, и зрители морщатся, но смотрят — вот, когда ждать финал

3 августа 2025 08:27
«Не призраки, а клоуны. Не сюжет, а дурка»: 4 сезон «Анны Медиум» куда хуже прошлых, и зрители морщатся, но смотрят — вот, когда ждать финал

Чуть меньше месяца, и это все закончится.

Четвертый сезон «Анны Медиум» стартовал громко, но с каким-то натужным скрипом: призраки бродят, героиня кричит, а зрители массово хватаются за голову. Те самые, что еще вчера всерьез обсуждали сверхъестественные способности Анны Островской (Мария Порошина), теперь пишут, что воспринимать сериал нормально попросту не получается. А ведь сюжет продолжения интриговал.

Что не так с 4 сезоном «Анна Медиум»

Анна рожает четвертого ребенка, интуиция ее обостряется, и вместо отдыха на декрете — новые преступления, призрачные подсказки и угроза, нависшая над семьей. На фоне всего этого Евгений, муж Анны зачем-то пишет книгу «О чем говорят призраки», не подозревая, что с этой идеей откроет ворота в ад.

«Не призраки, а клоуны. Не сюжет, а дурка»: 4 сезон «Анны Медиум» куда хуже прошлых, и зрители морщатся, но смотрят — вот, когда ждать финал

Но с экранов — не мистика, а визг и сумбур.

«Не призраки, а клоуны. Не сюжет, а дурка», «Эти вопли с попытками придушить многодетного мужа, окружающие бледнолицые призраки — ну как это может быть интересным?», «Просто шедевр глупости и безвкусия. Муж — предмет мебели», «Это ужас ужасный, а не кино», — сокрушаются в Сети, настаивая, что даже как глупая комедия с мистикой «Анна» уже не работает.

Расписание серий 4 сезона «Анна Медиум»

Тем не менее, финал близко. И если уж начали смотреть — вот график выхода оставшихся серий. До последних эпизодов осталось чуть меньше месяца:

Дата выхода

Эпизоды

30 июля

9 и 10 серии

6 августа

11 и 12 серии

13 августа

13 и 14 серии

20 августа

15 и 16 серии

Ранее мы также писали: Армену Джигарханяну принадлежит уникальный рекорд советского кино — и за это его невзлюбили многие коллеги (но отметила книга Гиннесса)

Фото: Кадр из сериала «Анна Медиум»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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