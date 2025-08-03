«Не призраки, а клоуны. Не сюжет, а дурка»: 4 сезон «Анны Медиум» куда хуже прошлых, и зрители морщатся, но смотрят — вот, когда ждать финал

Четвертый сезон «Анны Медиум» стартовал громко, но с каким-то натужным скрипом: призраки бродят, героиня кричит, а зрители массово хватаются за голову. Те самые, что еще вчера всерьез обсуждали сверхъестественные способности Анны Островской (Мария Порошина), теперь пишут, что воспринимать сериал нормально попросту не получается. А ведь сюжет продолжения интриговал.
Что не так с 4 сезоном «Анна Медиум»
Анна рожает четвертого ребенка, интуиция ее обостряется, и вместо отдыха на декрете — новые преступления, призрачные подсказки и угроза, нависшая над семьей. На фоне всего этого Евгений, муж Анны зачем-то пишет книгу «О чем говорят призраки», не подозревая, что с этой идеей откроет ворота в ад.
Но с экранов — не мистика, а визг и сумбур.
«Не призраки, а клоуны. Не сюжет, а дурка», «Эти вопли с попытками придушить многодетного мужа, окружающие бледнолицые призраки — ну как это может быть интересным?», «Просто шедевр глупости и безвкусия. Муж — предмет мебели», «Это ужас ужасный, а не кино», — сокрушаются в Сети, настаивая, что даже как глупая комедия с мистикой «Анна» уже не работает.
Расписание серий 4 сезона «Анна Медиум»
Тем не менее, финал близко. И если уж начали смотреть — вот график выхода оставшихся серий. До последних эпизодов осталось чуть меньше месяца:
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Дата выхода
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Эпизоды
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30 июля
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9 и 10 серии
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6 августа
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11 и 12 серии
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13 августа
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13 и 14 серии
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20 августа
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15 и 16 серии
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