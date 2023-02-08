Не привыкли уступать: астрологи назвали самые упертые знаки Зодиака

“В споре рождается истина”, - гласит известное высказывание. Однако вряд ли такое случится, если один из собеседников не желает слушать доводы другого. Есть люди, которые, даже сознавая свою неправоту, все равно будут придерживаться первоначальной точки зрения. Астрологи назвали три знака зодиака, которым свойственна просто фантастическая упертость. Спорить с ними бесполезно - они все равно останутся при своем мнении.

Телец

Представители земного знака - самые главные упрямцы в зодиаке. Они упорно стоят на своем, даже если привести им тысячу и один аргумент против. Даже если Телец объективно не прав, он ни что не признается в этом и будет доказывать окружающим, что это они ошибаются. Научные факты и достоверные источники для него не авторитет.

Телец постарается сделать так, чтобы в дискуссии последнее слово обязательно осталось за ним.

Попробовать воспротивиться этому означает нажить себе смертельного врага в его лице. На попытки разоблачить неправоту Тельца он отреагирует агрессивно, и, скорее всего, потом постарается хорошенько отомстить.

Дева

В большинстве ситуаций Дева ведет себя рационально и сдержанно. Но стоит начаться какому-нибудь спору, как они показывают свое истинное лицо и демонстрируют упорство, достойное лучшего применения. “А я лучше знаю”, - как правило, уроженцы знака используют именно этот аргумент, и лучше бы собеседнику сразу с ним согласиться, не то хуже будет.

При этом Дева быстро отходит, и, поразмыслив здраво, понимает, что была неправа.

Вот только признаться в этом ей мешает гордость. Скорее всего, представитель знака просто сделает вид, что никакого спора не было, а в ответ на расспросы сделает изумленное лицо и станет утверждать, что такого не было.

Козерог

Еще один заядлый спорщик в гороскопе - Козерог. Прямо скажем, “арсенал” у этого земного знака богатый - он может варьироваться от обычных доказательств в пользу своей правоты до крика, от которого дрожат стены.

Переупрямить Козерога попросту невозможно, он не слышит аргументов собеседника, даже если они верны.

Порой уроженец знака может прекратить спорить, но не потому, что понял свою неправоту. Как правило, тайм-аут он берет для того, чтобы найти еще довод в свою пользу. Вы уже и забудете о дискуссии, а он подойдет спустя несколько недель и торжественно предъявит свои аргументы.