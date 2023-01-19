Не пришла даже на похороны: за что Грачевского не простила старшая дочь

Первой супругой Бориса Грачевского стала Галина, с которой он познакомился еще в юности. Будущий создатель «Ералаша» смог завоевать сердце избранницы, и в 1970-м они стали мужем и женой, а спустя несколько лет на свет появились их дети, сын Максим и дочь Ксения.

Первые годы семейная жизнь делала Греческого счастливым, однако со временем он начал замечать, что они с женой отдаляются друг от друга. Знаменитость признавался, что дома чувствовал лишь отторжение со стороны Галины и холод, поэтому спустя 35 лет брака решил развестись и ушел из семьи.

Знаменитость оставил бывшей семье практически все свое имущество, но Ксения не смогла простить ему развод. Она не раз утверждала, что еще несколько лет назад он благодарил ее мать за все достижения, а теперь полностью забыл про нее.

«Никогда его не прощу!» — признавалась Ксения в беседе с «Экспресс газетой».

В итоге им так и не удалось наладить отношения. Как отмечают СМИ, Грачевский несколько раз пытался связаться с наследницей, но она отказывалась идти на контакт и даже не пришла на его похороны два года назад.