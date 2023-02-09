Не принято говорить вслух: почему Высоцкому завидовал каждый мужчина в СССР

Актер и бард Владимир Высоцкий был одним из самых почитаемых артистов в СССР. Он мог позволить себе любую роскошь, о которой простые советские граждане не могли и мечтать.

Так, Высоцкий стал одним из первых обладателей роскошного автомобиля Mercedes во всем Советском Союзе, хотя старался хранить молчание. Ведь это считалось чем-то вопиющим, потому что такую машину не могли себе позволить даже чиновники и самые именитые актеры. О простых обывателях не стоит и говорить, ведь большинство из них не были способны приобрести даже «Волгу». Поэтому Владимиру Семеновичу завидовали все — от обычных граждан до прославленных артистов и политиков.

Впрочем, Высоцкого нельзя было назвать образцовым хозяином авто. К Mercedes он относился с небрежностью и любил гонять на бешеной скорости. А позднее артист выкупил у своего друга еще один автомобиль той же марки. Но пощеголять по Москве в новом «Мерсе» Высоцкому было не суждено — он разбил машину по пути домой.

Тот факт, что Владимир Семенович мог позволить себе такие роскошные приобретения, говорит о том, что бард обладал несметным богатством, а все запреты его деятельности были фикцией.