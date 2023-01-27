Не принц Гарри: имя настоящего «запасного» королевской семьи несказанно удивит

Принц Гарри заявил на весь мир о том, что всегда был для своей семьи лишь запасным наследником британского престола. Как оказалось, младший сын Карла III возмущен своей участью, хотя на самом деле на то нет никаких оснований.

Наличие так называемых «запасных» — это нормальное и даже необходимое явление для королевской семьи. История Виндзоров знает массу аналогичных примеров: Гарри далеко на первый, кому приходится оставаться в тени.

В качестве яркого примера можно привести прадеда супруги Меган Маркл — принца Альберта. Отец Елизаветы II не должен был стать монархом, но судьба распорядилась иначе.

В очереди на престол он был даже не вторым, а третьим. Вот только, в отличие от Гарри, был вполне доволен таким положением вещей и не претендовал на то, чтобы занять место старшего брата Эдуарда VIII.

Однако после смерти Георга V его старший наследник был королем менее года — он принял решение о том, чтобы отречься от престола. Тогда Альберту не осталось ничего другого, кроме как стать монархом и наречь себя Георгом VI. И хоть он никогда не желал этого, но правил страной до самой смерти, которая наступила в феврале 1952 года.