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Не пример для подражания: появившуюся на публике Пугачеву поставили на место

13 июля 2022 12:50
Не пример для подражания: появившуюся на публике Пугачеву поставили на место

Коллеги артистки не смогли скрыть свое возмущение.

Тамара Семина раскритиковала Аллу Пугачеву из-за ее образа жизни. Как уверена актриса, Примадонна не пример для подражания.

Долгие годы Пугачева считается иконой стиля, до сих пор собирая комплименты экспертов моды. Однако, по словам знаменитости, она никогда не верила, что за исполнительницей нужно и можно повторять. Как признается Семина, она всегда старалась идти собственной дорогой и не копировать стиль своей коллеги в отличие от других отечественных звезд и поклонников.

«Совсем ошалели — подражать Пугачевой!» — цитирует слова знаменитости портал Prozvezd.info.

Также артистка отметила, что не в восторге и от образа жизни Примадонны. По мнению Семиной, Пугачева старается выбирать себе каждого нового мужа все моложе и моложе, что та не считает правильным и достойным поведением, ведь сама прожила 48 лет с одним избранником.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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