Не прилипают к сковороде и выходят ажурными: рецепт блинов «по-Бабкински»

У каждой хозяйки всегда в закромах есть проверенный годами рецепт блинов и «верная подруга» — сковородка, на которой ничего не пригорает и не прилипает. Однако разжиться еще одним проверенным рецептом никогда не помешает.

Надежда Бабкина, например, утверждает, что знает идеальный рецепт блинов для выходных и праздников. Самое важное — не забыть каждый блинчик смазать сливочным маслом.

Что нужно для блинов «по-Бабкински»:

1 литр кефира;

3 яйца;

3 стакана муки;

4 столовых ложки подсолнечного масла;

1 чайная ложка соды и щепотка соли.

Как готовить тесто:

Смешать кефир, яйца и соль, прогреть на плите, постоянно помешивая. Тесто должно быть теплым, а не горячим. Далее надо постепенно и плавно вводить муку (предварительно просеять). В стакане кипятка развести соду и влить в тесто. Быстро перемешать. Добавить растительное масло и дать постоять минут 20. Выпекать надо на хорошо раскаленной сковороде с двух сторон. Не забудьте промазать каждый блин сливочным маслом и посыпать сахарком.

Приятного аппетита!