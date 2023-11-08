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Не прилипают к сковороде и выходят ажурными: рецепт блинов «по-Бабкински»

8 ноября 2023 10:45
Не прилипают к сковороде и выходят ажурными: рецепт блинов «по-Бабкински»

Готовьтесь к Масленой неделе «летом».

У каждой хозяйки всегда в закромах есть проверенный годами рецепт блинов и «верная подруга» — сковородка, на которой ничего не пригорает и не прилипает. Однако разжиться еще одним проверенным рецептом никогда не помешает.

Надежда Бабкина, например, утверждает, что знает идеальный рецепт блинов для выходных и праздников. Самое важное — не забыть каждый блинчик смазать сливочным маслом.

Что нужно для блинов «по-Бабкински»:

  • 1 литр кефира;
  • 3 яйца;
  • 3 стакана муки;
  • 4 столовых ложки подсолнечного масла;
  • 1 чайная ложка соды и щепотка соли.

Как готовить тесто:

  1. Смешать кефир, яйца и соль, прогреть на плите, постоянно помешивая. Тесто должно быть теплым, а не горячим. Далее надо постепенно и плавно вводить муку (предварительно просеять).
  2. В стакане кипятка развести соду и влить в тесто. Быстро перемешать. Добавить растительное масло и дать постоять минут 20.
  3. Выпекать надо на хорошо раскаленной сковороде с двух сторон. Не забудьте промазать каждый блин сливочным маслом и посыпать сахарком.

Приятного аппетита!

Фото: Legion-Media
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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