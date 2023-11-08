Не прилипают к сковороде и выходят ажурными: рецепт блинов «по-Бабкински»
Готовьтесь к Масленой неделе «летом».
У каждой хозяйки всегда в закромах есть проверенный годами рецепт блинов и «верная подруга» — сковородка, на которой ничего не пригорает и не прилипает. Однако разжиться еще одним проверенным рецептом никогда не помешает.
Надежда Бабкина, например, утверждает, что знает идеальный рецепт блинов для выходных и праздников. Самое важное — не забыть каждый блинчик смазать сливочным маслом.
Что нужно для блинов «по-Бабкински»:
- 1 литр кефира;
- 3 яйца;
- 3 стакана муки;
- 4 столовых ложки подсолнечного масла;
- 1 чайная ложка соды и щепотка соли.
Как готовить тесто:
- Смешать кефир, яйца и соль, прогреть на плите, постоянно помешивая. Тесто должно быть теплым, а не горячим. Далее надо постепенно и плавно вводить муку (предварительно просеять).
- В стакане кипятка развести соду и влить в тесто. Быстро перемешать. Добавить растительное масло и дать постоять минут 20.
- Выпекать надо на хорошо раскаленной сковороде с двух сторон. Не забудьте промазать каждый блин сливочным маслом и посыпать сахарком.
Приятного аппетита!
Фото: Legion-Media