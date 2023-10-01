Не Пресняков: кто на самом деле был первым мужем Орбакайте

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Молодые люди познакомились, когда дочери Аллы Пугачевой было всего 16 лет, но очень быстро начали жить вместе. Девушка ходила в школу, а после возвращалась домой к возлюбленному.

Преснякова принято считать первым мужем Кристины, но на самом деле это не совсем так. Даже когда через три года отношений Орбакайте родила певцу сына Никиту, он так и не отвел ее под венец. Отношения распались, прежде чем речь зашла о свадьбе.

Дочь Примадонны хотела заниматься карьерой, а Владимир ее в этом решении не поддерживал.

Дени, второй сын Кристины, тоже появился на свет не в законном браке. Артистка родила его от бизнесмена Руслана Байсарова, с которым на тот момент встречалась около года.

Первым и единственным мужем звезды стал Михаил Земцов. Пара познакомилась в США на вечеринке. Бизнесмен не следил за российским шоу-бизнесом, поэтому не узнал в Орбакайте знаменитость. Они поженились в 2005 году, а семь лет спустя у пары появилась дочь Клавдия.