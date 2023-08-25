Не преграждайте им путь: эти знаки пойдут по головам ради цели

Они готовы на все во имя триумфа.

У каждого человека есть свои заветные мечты и планы. Кто-то шаг за шагом идет к их осуществлению, стараясь никому не мешать по дороге, а кто-то двигается напролом, не заботясь о чувствах окружающих. Во имя собственного успеха такие люди готовы на что угодно, в том числе на предательство, измену или обман. Чтобы проложить себе путь к долгожданной цели, они способны пойти по головам близких, друзей, коллег. Ссориться с ними опасно, а уж тем более вставать на дороге - сделают все, чтобы устранить досадную помеху. Рассказываем, под какими знаками зодиака чаще всего появляются на свет самые амбициозные и беспринципные мужчины и женщины.

Овен

Если вы думаете, что в огромном, просто бесконечном списке дел Овна есть хоть один пункт, который он делает просто так, для души, без всякой выгоды - вы крупно ошибаетесь. Представитель огненной стихии никогда не упускает возможности одним выстрелом убить сразу двух зайцев.

В представлении Овна жизнь - это соревнование, в котором побеждает сильнейший.

Уроженцы этого знака готовы пойти на что угодно, лишь бы одержать победу в “марафоне” и обойти всех конкурентов. Они обожают чувство триумфа, в такие моменты Овнам кажется, что абсолютно весь мир лежит у их ног.

Близнецы

Со стороны Близнецы производят впечатление людей, которым все равно, на каком месте турнирной таблицы они располагаются - главное, как говорится, не победа, а участие. И все же не стоит доверять той маске, которую носят представители воздушного знака - они лишь притворяются равнодушными.

На самом деле Близнецы - те еще любители сразиться за место под солнцем.

Только делают они это не открыто, а исподтишка, используя коварные приемы. Звезды предупреждают - с уроженцами этого знака нужно держать ухо востро, чтобы однажды не обнаружить у себя в спине нож.

Лев

Кто в гороскопе хозяин? Конечно же, Лев. Представитель огненной стихии полон амбиций и желания продемонстрировать окружающим свое великолепие во всей красе. Усилия других знаков зодиака занять первое место в гонке вызывают у Льва презрительную усмешку - сейчас он покажет этим дилетантам, кто главный.

Лев не гнушается никакими методами, чтобы добиться желаемой цели.

Там подставит, тут пустит слухи о конкуренте… Впрочем, чаще всего уроженец знака делает это не собственными руками, а стараниями своих помощников, которых у него предостаточно.