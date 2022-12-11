Не представляете, какой синдром роднит Волочкову и Рыжову из «Служебного романа»

Одной из ярких героинь «Служебного романа» стала Оля Рыжова. Ее история оказалась близка многим женщинам. В попытках сбежать от наскучившей семейной жизни она увлекается ярким Самохваловым, в которого была влюблена в молодости. Но она не понимает, что мужчина общается с ней по-дружески и не дает никаких надежд на будущее. В одном из кадров герой в исполнении Олега Басилашвили лишь грустно провожает удаляющуюся Олю взглядом. Он помнит в ней ту молодую девушку из студенчества, а сейчас лишь жалеет ее.

Как считает автор Дзен-канала «Тимофеевна », Рыжову и балерину Анастасию Волочкову роднит этот самый «синдром бывшей красавицы». Из-за него женщины, которые в молодости были настоящими звездами любых вечеринок, с годами принимают любые знаки внимания от мужчин за флирт и ухаживания. Поэтому они всеми силами стараются создать иллюзию насыщенной личной жизни и своей популярности у противоположного пола, как делает это артистка.