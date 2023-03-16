Не представляете, какая вещь вдохновляла Гайдая на фильмы: она точно есть у вас дома

Леонид Гайдай за годы творческого пути заработал репутацию одного из самых плодовитых и изобретательных постановщиков в СССР. Его комедии мгновенно становились народными хитами, и даже современные поколения зрителей осыпают их похвалой. При этом мало кто догадывается, где черпал вдохновение прославленный режиссер.

Как оказалось, идеи будущих сценариев приходили на ум Гайдаю после прочтения газет. Каждый день он, как и сотни других советских граждан, просматривал новости, но вместо обычных происшествий видел там свои будущие фильмы.

Например, идею для «Кавказской пленницы» он почерпнул именно из новостной заметки, в которой рассказывалось о похищении девушки в Закавказье. А «Бриллиантовая рука» появилась, когда режиссер узнал из газеты «Правда» о банде контрабандистов, использующих гипс для перевозки запрещенных предметов.