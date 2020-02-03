«Не предлагали десятой женой?»: поклонники обеспокоились за судьбу Екатерины Андреевой, путешествующей по Африке

Ведущая новостей на «Первом канале» Екатерина Андреева сейчас проводит свой заслуженный отдых в ЮАР. Звезда часто публикует в Instagram снимки с отдыха – за последние несколько лет она побывала во многих странах, начиная от Швейцарии и заканчивая Африкой. Судя по записям в соцсети, простому нахождению на пляже или у бассейна Екатерина предпочитает активный отдых.

Вот и в Африке она уже успела наладить знакомство с местными жителями. Андреева разместила публикацию, на которой позирует с одним из них. Примечательно, что телеведущая одета в национальный костюм и даже держит в руках длинный клинок.

«Энергия двух континентов смешивается, и получается интересный коктейль», – прокомментировала свой пост знаменитость.

Подписчики призвали ее с осторожностью заводить новых друзей и отметили, что выглядит она просто превосходно.

«Вы умеете видеть прекрасное во всем», «Не перестаю вами восхищаться», «Как вас там еще замуж не украли», «Они вам не предлагали десятой женой быть? Осторожнее там», – предупредили фанаты.

«Они, может, и могут, я не могу. Не моя эстетика. Я сама решаю свою судьбу», – отшутилась Екатерина, успокоив фолловеров.