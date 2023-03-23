Не позвонит первым: этот знак Зодиака самый нерешительный

Завязать знакомство с человеком, который небезразличен, или пригласить на свидание того, кто давно нравится - задачка не из простых. Когда еще неизвестно, разделит ли объект симпатии ваши романтические чувства, волнение переполняет и не дает сделать первый шаг. Кто-то находит способы справиться с ним и в конце концов подходит, чтобы познакомиться или позвать поужинать вместе, а кто-то так и не находит в себе смелости для этого. Астрологи решили узнать, если ли взаимосвязь между нерешительностью в любви и знаком зодиака человека. Как оказалось, есть один знак, который будет страдать от переполняющих его чувств и при этом молчать как партизан.

Дева

Самыми застенчивыми влюбленными, которые вряд ли станут первыми говорить о своих чувствах, астрологи признали Дев. Даже сгорая от страсти, представители земного знака ни за что не выдадут себя. Они будут держать это в тайне и страдать, наблюдая за возлюбленным издалека.

Многие зададут себе вопрос - что мешает уроженцам этого знака открыться? Ведь они в любом случае могли бы остаться в выигрыше. В случае взаимности их страдания прекратились бы, а в ее отсутствие Дева могла бы закрыть для себя эту историю и устремиться навстречу чему-то новому.

Однако природная мнительность мешает ей сделать первый шаг.

Дева постоянно взвешивает все “за” и “против”, ищет аргументы в пользу того, что не стоит признаваться прямо сейчас, а нужно немного подождать. Может быть, неделю или месяц, разобраться в своих чувствах, в конце концов…

На самом деле представители земной стихии надеются: а вдруг случится чудо, и объект симпатии сам проникнется теплыми чувствами и подойдет первым? Для нерешительной Девы такой поворот событий стал бы идеальным вариантом.

Она грезит о том, чтобы ситуация разрешилась сама собой, без ее участия.

Вот только под лежачий камень вода не течет, и уроженцам знака необходимо понять, что они могут всю жизнь провести в ожидании чужой инициативы. Если человек даже не догадывается о чувствах Девы, как он может угадать, что та будет рада его приглашению на свидание?

Чтобы не мучиться от неизвестности, Дева может рассказать о своем интересе не напрямую, а, например, написать сообщение с приглашением на свидание.

Астрологи советуют этому знаку искать комфортные для себя способы рассказать о своих чувствах, в обратном случае он рискует провести в одиночестве всю свою жизнь.