Не «позорище с Безруковым», а достойная комедия: пересмотрел «Джентльмены, удачи!» спустя годы и понял — фильм точно не заслужил рейтинга 3.0

Просто надо «правильно» смотреть на это чудо.

Когда в 2012 году на экраны вышли новые «Джентльмены, удачи!», публика встретила их в штыки. Само название будто подставляло фильм под критику: святое трогать нельзя. И хотя создатели сразу говорили — это не ремейк покадровый, а новая история, вдохновленная классикой, зрители услышали все по-своему: «испортить Данелию».

Итог? Рейтинг на «Кинопоиске» — жалкие 3.0. Но вот парадокс: если подойти к фильму правильно, он не то, чтобы ужасен, а временами даже вполне смотрибелен.

Как смотреть «правильно»

Первое правило, по версии менее скептичных зрителей, звучит так: забудьте о Данелии. Совсем. Вспоминать шлем Александра Македонского, Доцента и крылатые цитаты — занятие бесполезное.

Новая лента взяла лишь базовую схему: подмена, побег, новогодний антураж. Все остальное — самостоятельная история.

Как честно пишет зритель в отзыве на одном из агрегаторов:

«Не вздумайте сравнивать этот фильм с одноименным предшественником, ни до, ни во время, ни после просмотра».

И это ключ к удовольствию: не ищем «сакральное наследие», а смотрим легкую новогоднюю комедию.

Кого благодарить (и винить)

Есть ощущение, что фильм утопил не столько зритель, сколько критика. Точнее, армия рецензентов во главе с BadComedian. Его разбор стал вирусным — и все, ярлык «надругались над классикой» намертво прилип.

Возможно, без этого мощного троллинга рейтинг был бы не три, а хотя бы честные пять-шесть. Ведь многие зрители в обзорах признают:

«Пошел, чтобы раскритиковать, а вышел с положительными эмоциями».

Что работает

Во-первых, актеры. Да, Сергей Безруков в те годы был вездесущ, но здесь он реально отрабатывает сразу три роли — Трешкина, Смайлика и Смайлика в исполнении Трешкина.

Часть публики честно признается, что без него «фильм бы просто не вытянул». Гоша Куценко местами перегибает палку, но в целом убедителен. Богданов и Петренко — неплохо, без провалов.

Во-вторых, атмосфера. Новый год, добрый юмор, минимум пошлости — на фоне тогдашних бесконечных «Елок» это было как глоток воздуха. В одном из отзывов даже подчеркивают:

«Много смешных моментов, без всякой пошлости. Фильм для всей семьи».

И это правда: шутки про дороговизну заикания по телефону или «метод Ламброзо» вряд ли попали бы в комедию ради хайпа. Зато нет упоминания Саши Белого — согласитесь, в пошлой и провальной комедии, коей выставляют «Джентльменов», от такого бы не удержались!

Что не работает

Есть перегибы в сценарии, нелепости, ляпы — но, признаемся, а в оригинале их не было? Даже поклонники классики называют ее «простенькой» и «несовершенной». Но в жанре новогодней семейной комедии этого достаточно: расслабиться и улыбнуться.

Итог: недооцененный эксперимент

«Джентльмены, удачи!» 2012 года — это не шедевр, но и не катастрофа, в которую его превратили мемы и обзоры. Это пример того, как ярлык может убить восприятие.

«Я уважаю классику и не особо люблю ремейки, но это чудная комедия для всей семьи, чтобы отдохнуть и приятно провести время», — подытожил рецензент с «Кинопоиска».

И в этом всем главный секрет картины: смотрите ее без ожидания «великого» и без желания сравнивать. Тогда на выходе получите не разочарование, а легкие полтора часа новогоднего позитива. А это ли не удача?

