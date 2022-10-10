Не позавидуешь: как на самом деле живет мать Королевой в Америке

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай уже давно живет в Америке. В соцсетях она часто делится подробностями своей эмиграции в Майами, без смущения признаваясь, что обитает в элитных апартаментах с видом на океан. Порывай получает пенсию в 600 долларов ежемесячно, которой, по ее словам, вполне хватает на безбедный образ жизни. Кроме того, женщина подрабатывает онлайн, записывая поздравления по заказу подписчиков в Сети.

В блоге она показывает, как ходит по магазинам и общается с друзьями, не забывая упомянуть модные места и заведения. Правда, как выяснилось, заявления Порывай о роскошной жизни в Америке оказались очень преувеличены. Окна ее квартиры лишь номинально выходят на океан: увидеть лазурные воды на расстоянии сотен метров из-за других домов могут лишь самые внимательные. Зато прямо у стен дома находятся мусорные баки, видом на которые в действительности может круглосуточно наслаждаться Людмила. Однако, рассказывая о своем жилье фолловерам, эту деталь она всегда упускает из внимания. По всей видимости, потому что стесняется такого «соседства».