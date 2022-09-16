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Не позавидуешь: что Валерий Приемыхов сотворил со своими женами

16 сентября 2022 20:00
Не позавидуешь: что Валерий Приемыхов сотворил со своими женами

Знаменитость нельзя назвать образцовым семьянином.

Валерий Приемыхов известен как один из самых ярких актеров 80-х и 90-х. Артист принял участие во множестве картин и заработал любовь поклонниц. При этом фанатки даже не догадывались, насколько сложным человеком был их кумир в обычной жизни.

Свою первую любовь Приемыхов встретил еще в юности. В 19 лет он женился на одногруппнице Элле Красновой. Будущая звезда экрана ревновал свою избранницу и к другим студентам, и к преподавателям, регулярно устраивая драки. После окончания вуза пара отправилась вместе с Москву, где он, в отличие от Эллы, получил приглашение в один из театров. Уже на вокзале Валерий посадил супругу на поезд домой и сказал, что сходит в магазин купить напитки. После этого артист пропал, оставшись в столице, и никогда больше не встречался с избранницей.

Не позавидуешь: что Валерий Приемыхов сотворил со своими женами

Второй возлюбленной артиста стала уроженка Ленинграда Лариса Марченко. Сначала влюбленные жили в квартире родителей Ларисы, а после переехали в съемное жилье. Как рассказывали их друзья, артист постоянно изменял избраннице, а между ними даже случались драки. Спустя некоторое время они решили завести ребенка, и на свет появилась дочь Нина. Однажды Лариса отправилась к своим родителям в Северную столицу, а во время поездки неожиданно получила по почте посылку со своими вещами и вещами дочери. Как оказалось, таким образом Приемыхов решил разорвать их отношения.

Поводом для такого резкого расставания стала новая избранница артиста, 18-летняя Ольга Машная. Пара познакомилась на съемках картины «Пацаны». Как пишет Дзен-канал «Жизнь после славы», между ними сразу же завязался роман. В этих отношениях Приемыхов вел себя как и раньше: регулярно изменял Ольге и ревновал ее ко всем мужчинам вокруг. Он даже принудил ее сделать аборт, но спустя четыре года отношений влюбленные все же расстались.

Не позавидуешь: что Валерий Приемыхов сотворил со своими женами

Последней возлюбленной артиста стала работница съемочной группы Любовь Шутова. Она полностью приняла образ жизни Приемыхова и прожила вместе с ним 10 лет. Шутова трепетно заботилась о нем, и он даже решился сделать ей предложение руки и сердца. В итоге влюбленные были вместе до самой смерти актера в 2000 году.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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