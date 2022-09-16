Не позавидуешь: что Валерий Приемыхов сотворил со своими женами

Валерий Приемыхов известен как один из самых ярких актеров 80-х и 90-х. Артист принял участие во множестве картин и заработал любовь поклонниц. При этом фанатки даже не догадывались, насколько сложным человеком был их кумир в обычной жизни.

Свою первую любовь Приемыхов встретил еще в юности. В 19 лет он женился на одногруппнице Элле Красновой. Будущая звезда экрана ревновал свою избранницу и к другим студентам, и к преподавателям, регулярно устраивая драки. После окончания вуза пара отправилась вместе с Москву, где он, в отличие от Эллы, получил приглашение в один из театров. Уже на вокзале Валерий посадил супругу на поезд домой и сказал, что сходит в магазин купить напитки. После этого артист пропал, оставшись в столице, и никогда больше не встречался с избранницей.

Второй возлюбленной артиста стала уроженка Ленинграда Лариса Марченко. Сначала влюбленные жили в квартире родителей Ларисы, а после переехали в съемное жилье. Как рассказывали их друзья, артист постоянно изменял избраннице, а между ними даже случались драки. Спустя некоторое время они решили завести ребенка, и на свет появилась дочь Нина. Однажды Лариса отправилась к своим родителям в Северную столицу, а во время поездки неожиданно получила по почте посылку со своими вещами и вещами дочери. Как оказалось, таким образом Приемыхов решил разорвать их отношения.

Поводом для такого резкого расставания стала новая избранница артиста, 18-летняя Ольга Машная. Пара познакомилась на съемках картины «Пацаны». Как пишет Дзен-канал «Жизнь после славы », между ними сразу же завязался роман. В этих отношениях Приемыхов вел себя как и раньше: регулярно изменял Ольге и ревновал ее ко всем мужчинам вокруг. Он даже принудил ее сделать аборт, но спустя четыре года отношений влюбленные все же расстались.

Последней возлюбленной артиста стала работница съемочной группы Любовь Шутова. Она полностью приняла образ жизни Приемыхова и прожила вместе с ним 10 лет. Шутова трепетно заботилась о нем, и он даже решился сделать ей предложение руки и сердца. В итоге влюбленные были вместе до самой смерти актера в 2000 году.