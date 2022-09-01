Не позавидуешь: что стало с самой несчастной участницей «Беременна в 16»

Одной из самых непростых историй в первом сезоне шоу «Беременна в 16» стал сюжет о Виктории Бойковой из Пскова. Счастливым детством девочка не могла похвастаться: родители ее игнорировали и отдали на воспитание бабушке. Но пожилая женщина быстро поняла, что не справляется в внучкой-хулиганкой, и поместила ее в приют. Там Бойкова тоже не могла подружиться ни с ровесниками, ни со взрослыми.

Свободное время девочка проводила в Интернете, где и познакомилась с парнем по имени Арсен. При первой же возможности она убежала к новому знакомому, поселившись у него дома. А чтобы ее точно не выгнали, Виктория забеременела от Арсена.

Родители парня были шокированы такой ситуацией и сдали ее обратно в интернат. Но Арсен решил не отказываться от возлюбленной и устроился на работу, чтобы они могли снимать квартиру.

После рождения мальчика, которого назвали Николаем, жизнь пары складывается непросто. Они поженились, когда Вика была беременна. Арсен сейчас работает вахтовым методом, так что часто не бывает дома. Справляться с малышом в одиночку Вике тяжело, поэтому ей помогает мама мужа, с которой у нее постоянно возникают конфликты.

Бойкова не учится и не работает, свободное время она проводит в Сети или перед телевизором. Теплых отношений с ребенком у юной матери тоже нет: она признается, что не может выдержать капризы малыша.