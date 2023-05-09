Не повторяйте ошибку Дженнифер Лопес: эта юбка изуродует даже идеальную фигуру

Не секрет, что модница Дженнифер Лопес уже долгие годы сотрудничает с лучшими стилистами. Каждый выход певицы в свет тщательно продуман и производит фурор. Однако даже среди множества идеальных образов встречаются весьма неудачные.

Недавно голливудская звезда появилась на мероприятии в необычном для себя наряде. Юбка из бахромы сделала максимальный акцент на пышных бедрах исполнительницы. Обычно платья из такой ткани выглядят роскошно и всегда украшают фигуру любой женщины. Но в случае с Джей Ло все оказалось иначе.

Дело в том, что юбка визуально поделила тело певицы. А темный пояс лишь заострил на этом внимание публики и папарацци. Красавицу не спасли даже прозрачные туфли на высокой платформе, которые должны были удлинить силуэт. В итоге образ смотрелся негармонично.