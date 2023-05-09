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Не повторяйте ошибку Дженнифер Лопес: эта юбка изуродует даже идеальную фигуру

9 мая 2023 06:10
Не повторяйте ошибку Дженнифер Лопес: эта юбка изуродует даже идеальную фигуру

Наряд смотрелся негармонично.

Не секрет, что модница Дженнифер Лопес уже долгие годы сотрудничает с лучшими стилистами. Каждый выход певицы в свет тщательно продуман и производит фурор. Однако даже среди множества идеальных образов встречаются весьма неудачные.

Недавно голливудская звезда появилась на мероприятии в необычном для себя наряде. Юбка из бахромы сделала максимальный акцент на пышных бедрах исполнительницы. Обычно платья из такой ткани выглядят роскошно и всегда украшают фигуру любой женщины. Но в случае с Джей Ло все оказалось иначе.

Дело в том, что юбка визуально поделила тело певицы. А темный пояс лишь заострил на этом внимание публики и папарацци. Красавицу не спасли даже прозрачные туфли на высокой платформе, которые должны были удлинить силуэт. В итоге образ смотрелся негармонично.

Не повторяйте ошибку Дженнифер Лопес: эта юбка изуродует даже идеальную фигуру
Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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