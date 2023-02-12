Не повторять на 14 февраля! Вот что советские мужчины дарили любимым

В советские времена многие вещи считались дефицитом, хотя сегодня их можно приобрести где угодно за копейки. Современным женщинам трудно представить, что тогда особой роскошью считались капроновые колготки.

Дело в том, что в СССР не умели изготавливать столь деликатный материал. Поэтому женщин выручали импортные производители, чья продукция время от времени появлялась на прилавках. Колготки в Советский Союз тогда поставлялись из Германии и Чехословакии.

Вещь стоила очень дорого и считалась дефицитной, поэтому женщины берегли изделие как зеницу ока. А если капрон рвался, то его ювелирно зашивали, ни у кого не было и в мыслях выкинуть испортившиеся колготки.

Советские мужчины брали это на вооружение. Многие покоряли своих дам щедрым подарком в виде капроновых колготок. А в непростые 80-е некоторые закупали товар пачками у спекулянтов. Но, наблюдая за восторженной реакцией своих женщин, мужчины понимали, что огромные затраты того стоили.