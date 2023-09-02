«Не повезло с генами»: люди сочувствуют дочкам Борщевой из Comedy Woman

Елена Борщева из тех артисток, которым достаточно выйти на сцену, чтобы народ залился смехом. У знаменитости слишком незаурядная внешность, которая передалась ее дочерям.

Вместе с мужем, фитнес-тренером Валерием Юшкевичем, звезда Comedy Woman воспитывает двух наследниц — 16-летнюю Марту и восьмилетнюю Уму. В социальных сетях актриса часто показывает девочек. И интернет-пользователи злорадствуют: лучше бы у знаменитости родились сыновья.

Многие сочувствуют дочерям Борщевой, ведь природа сыграла с ними злую шутку. Обе как две капли воды похожи на свою мать, которую никто и никогда не мог назвать красоткой.

«От осинки не родились апельсинки», «Копии матери», «Не повезло с генами девочкам», — сокрушаются россияне.

Борщева в детстве сильно комплексовала из-за своих внешний данных, доставшихся ей от отца, уроженца Панамы. По всей видимости, ее дочкам также предстоит непростой путь по принятию себя.