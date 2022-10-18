Не повезло почти 2 млн россиян: это мужское имя приносит несчастья

Еще с незапамятных времен люди верили, что имя человека способно определять его судьбу и характер. Это убеждение дожило и до нынешних времен. При этом некоторые имена, как считается, регулярно окружают неприятностями тех, кто их носит.

Это касается в том числе и имени Максим — одному из самых популярных в России. По подсчетам экспертов, его носит около двух миллионов россиян. А вот значение имени далеко не так благосклонно к своим обладателям.

Имя Максим происходит от латинского «максимус», что означает «величайший», и это накладывает свой отпечаток на мужчин. Рано или поздно у Максима возникает желание перетянуть на себя все внимание окружающих и оказаться в центре всеобщего внимания. А с годами начинают расти самомнение и упрямство, доставляя множество проблем как себе, так и тем, кто оказался рядом.

В итоге если обладатель этого имени оказывается в высших слоях общества, то довольно скоро он начинает относиться к другим с невероятным презрением.