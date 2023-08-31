Не повезло мальчишкам: какими выросли внуки-близнецы Вячеслава Тихонова

Вячеславу Тихонову было не суждено вдоволь понянчиться с любимыми внуками-близнецами. Когда Вячеславу и Георгию было четыре года, их прославленный дед ушел из жизни.

Мальчики давно выросли, но уверяют, что они запомнили те счастливые минуты, которые им довелось провести рядом со знаменитым родственником. Парни чтят память Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» и не пропускают светских мероприятий в его честь.

Юноши проявляют интерес к театру и кинематографу, но окончательного решения относительно будущей профессии пока не приняли. Тем временем хейтеры уверены, что на сцене и на больших экранах 18-летним сыновьям Анны Тихоновой делать нечего. И все из-за внешности, с которой светловолосым мальчишкам, по мнению многих, увы, не повезло.