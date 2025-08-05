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Не поверите, зачем Гайдай заплатил из своего кармана на съемках «Ивана Васильевича»: все ради сцены, которую вы даже не заметили

5 августа 2025 18:36
Не поверите, зачем Гайдай заплатил из своего кармана на съемках «Ивана Васильевича»: все ради сцены, которую вы даже не заметили

Не пожалел целых 200 рублей.

«Иван Васильевич меняет профессию» — фильм, который не просто стал классикой, а буквально врос в культурный код нескольких поколений. Каждая фраза на слуху, каждый кадр знаком до боли.

Мало кто знает, что один из величайших режиссеров советского кино, Леонид Гайдай, порой буквально доставал деньги из собственного кармана, чтобы добиться максимального реализма на экране.

По сценарию в одной из сцен на царском столе должны были красоваться роскошные яства: мясо, закуски, пироги. И Леонид Гайдай, известный своей одержимостью реализмом, решительно отказался от бутафории. Он выложил 200 рублей из собственного кармана, чтобы в кадре была самая настоящая еда — сочная, ароматная, убедительная даже через экран.

Не поверите, зачем Гайдай заплатил из своего кармана на съемках «Ивана Васильевича»: все ради сцены, которую вы даже не заметили

Правда, говорят, чтобы ни у кого из актеров или членов съемочной группы не возникло соблазна отведать царских деликатесов, Гайдай распорядился облить всю еду керосином.

Да, выглядело сочно — но пахло уже совсем неаппетитно. Тем не менее, в кадре смотрится идеально. Хотя зрители, скорее всего, и не замечали таких мелочей — происходящее на экране было куда ярче и важнее.

Не единичный случай

Гайдай вообще был повернут на реалистичности реквизита. Если в кадре должна стоять бутылка — она должна быть настоящей. Если герой пьет — то пусть пьет по-настоящему.

На съемках «Не может быть!» он долго искал замену настоящему пиву: нужно было, чтобы и пена была правильной, и цвет, и поведение жидкости в бокале. Перепробовали десятки вариантов — не годится.

Не поверите, зачем Гайдай заплатил из своего кармана на съемках «Ивана Васильевича»: все ради сцены, которую вы даже не заметили

В итоге режиссер поручил притащить на съемки бочонок с настоящим пивом. Пусть уж будет как надо.

Примерно та же история случилась и во время работы над «Кавказской пленницей». В сценах с Трусом, Балбесом и Бывалым герои поднимали кружки — и снова возникла дилемма: бутафория не смотрится, квас не пенится. Решение? Налить настоящее пиво и снимать без фальши. Так и сделали: актеры пили в кадре по-настоящему — и кадры получились такими, что поверить несложно: там все живое.

К слову, многие годы «Экипаж» Александра Митты казался почти фантастикой — слишком уж драматичным, захватывающим и кинематографичным был сюжет. Оказалось, за сценарием стояла реальная история, о которой в СССР предпочли промолчать.

Фото: Кадры из фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966 г.), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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