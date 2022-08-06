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Не поверите: вот как сегодня выглядит бывшая жена Нагиева

6 августа 2022 09:18
Не поверите: вот как сегодня выглядит бывшая жена Нагиева

Женщина, которой удалось заключить брак с Нагиевым и родить от него сына, далека от шоу-бизнеса.

Дмитрий Нагиев — одни из самых завидных холостяков в России. Знаменитый телеведущий не откровенничает на тему своей личной жизни, поэтому его отношения с женщинами всегда остаются тайной. Известно лишь об одной жене Дмитрия, радиоведущей Алисе Шер, чье настоящее имя — Алла Щелищева. Сейчас женщине 56 лет, и она, в отличии от бывшего мужа и сына, держится от телевидения подальше.

Не поверите: вот как сегодня выглядит бывшая жена Нагиева

Дмитрий и Алиса познакомились во время работы на радио и поженились в далеком 1986 году. Через три года после свадьбы у них родился сын Кирилл, который пошел по стопам отца и увлекся актерским мастерством. Супруги официально развелись лишь в 2006 году, и с тех пор Нагиев тщательно скрывает детали своей личной жизни. Алиса же с удовольствием делится с подписчиками своими фотографиями, много путешествует и учится на логопеда. С бывшим мужем у нее сохранились хорошие отношения, а об их браке она даже написала книгу.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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