Не поверите, в каком кино отказывается сниматься Евгений Стычкин: ответ на фото

На счету именитого актера Евгения Стычкина множество ярких ролей. Он снимался в картинах «Графиня де Монсоро», «Бесы», «Любовь-морковь» и других. Но одна-единственная особенность его внешности ограничивает Стычкина в ролях.

Дело в том, что рост Евгения составляет 162 сантиметра. Этот нюанс был обыгран в комедии Александра Стриженова «От 180 и выше». После выхода этого фильма Стычкина то и дело донимали вопросами по поводу его роста. Актер отвечал, что никаких комплексов насчет внешности у него нет. Однако это не совсем так. Когда режиссеры предлагают Евгению сняться в кино вместе с какой-нибудь длинноногой красавицей, то он каждый раз отвечает отказом. Вероятно, стеснение по поводу своего роста Стычкин все-таки испытывает.

Впрочем, эта миниатюрность не помешала ни Евгению, ни другим низкорослым артистам достичь карьерных успехов и признания. Рост Александра Цекало составляет 167 сантиметров. Эту особенность он мастерски обыграл и сделал своей визитной карточкой: сначала в паре с высокой Лолитой, а потом в тандеме с Иваном Ургантом. Цекало признавался, что относится к своей миниатюрности с юмором.