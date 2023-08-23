Не поверите, узнав правду о славянских корнях Вупи Голдберг: такого мало кто ждал

Вупи Голдберг является одной из самых известных темнокожих актрис современности. В это трудно поверить, но в роду у звезды мелодрамы «Привидение» есть славянские корни.

Оказывается, прабабушка Вупи была родом из царской России и жила в Одессе. Она носила фамилию Голдберг, которую ее именитая правнучка сохранила как память о предках. Сама актриса особо не афишировала свое происхождение, но никогда его и не скрывала от общественности.

Еще одной голливудской звездой с русскими корнями является легендарный Майкл Дуглас. Его дед, фамилия которого была Даниелович-Демский, перебрался из царской России в США еще в начале 20 века. Уже за океаном он стал Дугласом. Так была образована династия, ставшая впоследствии известной на весь мир.

Царская Россия является исторической родиной и для Натали Портман. Ее прабабушка переехала в Штаты, где и обосновалась. Сама Натали немного знает русский язык и понимает русскую речь.