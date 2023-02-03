Не поверите, у кого американцы украли «День сурка»: стыда не оберешься

Жители Канады и США каждое 2 февраля отмечают День сурка. В эту дату положено наблюдать за выползающим из норки сурком и по его поведению делать выводы о том, как скоро придет тепло. Оказалось, что данная идея не нова — американцы позаимствовали ее у другого народа.

Выяснилось, что этот праздник происходит от того, который когда-то отмечали в Древнем Риме. Назывался же он День ежа. В назначенный срок было положено будить ежа, впавшего в зимнюю спячку, и внимательно следить за его реакцией.

В частности, если день оказывался пасмурным, ежик смело выходил из своей норки, то считалось, что весна не за горами. А вот если ярко светило солнце и животное, испугавшись своей тени, оставалось на месте, то это значило, что раннего наступления тепла ждать не стоит.

После падения империи праздник отмечали в Западной Европе. Именно оттуда он впоследствии и перекочевал в США, правда, уже без ежа, которого подменили на сурка.