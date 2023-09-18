Не поверите своим глазам, увидев в каких условиях жили Пахмутова и Добронравов

Сегодняшние звезды эстрады живут если не во дворцах, то в огромных коттеджах и в роскошных пентхаусах. Советским артистам о таких богатствах оставалось только мечтать. Глядя на интерьеры жилья покойного Николая Добронравова и его супруги Александры Пахмутовой, и не скажешь, что это квартира известного на всю страну творческого дуэта.

Несмотря на всесоюзную славу, чета осталась простыми советскими людьми. Никаких предметов роскоши, огромных зеркал, гигантских люстр, гардероба во всю стену и картин мировых художников — обстановка напоминает миллионы других домов по всей стране.

Обои в спокойной цветовой гамме, простая, но функциональная мебель, белые скатерти, ворох старых фотографий — что еще нужно для создания творческой атмосферы? Гордостью квартиры считалось фортепиано, на котором Пахмутова долгие годы сочиняла свои шлягеры.