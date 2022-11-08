Не поверите своим глазам, увидев дочь Кирилла Сафонова: затмила молодую жену

Кирилл Сафонов может похвастаться красавицей-дочерью — 28-летней Анастасией. Звездная наследница живет в США, но, несмотря на это, поддерживает тесное общение с отцом.

В своих социальных сетях Анастасия опубликовала новый пост, в котором поделилась подробностями своих взаимоотношений с папой. Под двумя совместными фотографиями с Сафоновым она написала, что именно отец всегда дает ей самые лучшие советы. При этом дочь актера не стала скрывать, что иногда не готова прислушиваться к его наставлениям, тогда ему «приходится кричать».

Между тем интернет-пользователи пришли в восторг от внешности Александры. Многие отметили, что она затмила красотой молодую жену Сафонова — певицу Александру Савельеву. «Какая вы красивая», «У вас невероятные глаза», — засыпали звездную наследницу комплиментами пользователи Сети.