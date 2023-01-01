Не поверите, сколько заработали авторы песни «В лесу родилась елочка»: речь шла о миллионах

Любой детский утренник под Новый год не обходится без привычной песни «В лесу родилась елочка». Ее в шутку исполняют даже признанные звезды эстрады на капустниках и «Голубых огоньках». Считается, что эта композиция народная, но на самом деле у нее были конкретные авторы.

В 1905 году в семье агронома Леонида Бекмана и Елены Бекман-Щербиной родилась вторая дочка. Первой девочке на тот момент исполнилось всего два годика, и она чувствовала напряжение и усталость родителей. Чтобы ребенок не тревожился, Бекман решил спеть ей песню. В детском журнале он нашел стихи про трусливого зайчика, волка и елку и, подыграв себе на рояле, нараспев убаюкал дочь. Позже Елена, с отличием закончившая консерваторию, подредактировала импровизационное творение мужа. Родители сочиняли для дочек и другие композиции, которые позже вошли в сборник «Верочкины песенки».

Ни сами авторы, ни их потомки никогда не патентовали права на песню. Сейчас с помощью популярного мотива зарабатывают миллионы рублей телеканалы, сольные исполнители и даже сотовые операторы, но создателям новогоднего хита не досталось ни копейки.