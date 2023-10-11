Не поверите, сколько зарабатывал Гайдай: в наше время это смешные суммы

Леонид Гайдай считался одним из самых успешных советских режиссеров. Его картины пользовались неизменным успехом, а публика была готова стоять в многочасовых очередях, чтобы увидеть новый шедевр мастера. Однако такая большая популярность не сделала постановщика богатым.

Как пишут СМИ, Гайдай зарабатывал значительно больше артистов, которые снимались в его картинах. Например, за картину «Иван Васильевич меняет профессию» он получил чуть меньше восьми тысяч рублей, так как выступал и режиссером, и сценаристом. Средняя зарплата в стране составляла 120 рублей. И на эти деньги он мог приобрести двухкомнатную кооперативную квартиру или автомобиль ВАЗ-2101.

Однако при переводе на современные деньги гонорар советского кинодела не выглядит внушающим. Дело в том, что 8 тысяч равняются 2,8 млн рублей. И современные режиссеры, которые снимают такие же популярные шедевры, могут похвастаться куда большими зарплатами.