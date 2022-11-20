Не поверите, сколько ей лет: при виде дочери солиста «Руки вверх!» опешит любой

Сергей Жуков поделился с подписчиками в соцсетях праздничным видео в честь дня рождения своей старшей дочки от Регины Бурд. В ролике Ника позирует для новой фотосессии: на девочке надето изящное белое платье с глубоким декольте. Комментаторы восхитились красотой подростка, даже не поверив, что ей исполнилось всего 14 лет. Взрослый наряд и короткая стильная стрижка сделали Нику визуально старше и как две капли воды похожей на мать. В финале видео счастливый отец целует Нику в щеку, и из взрослой леди она превращается в смущенного ребенка.

«На маму похожа», «Копия мама», «Какая взрослая, все 18 дашь», «Показалось сначала, что это Регина», «Это просто Регина Бурд, мини-версия», — отметили фолловеры Жукова.

У 46-летнего певца и его супруги подрастает еще двое сыновей — 12-летний Энджел и 8-летний Мирон. Кроме того, у Жукова есть и старшая дочка от первого брака: 21-летняя Александра уже давно живет в США. Несколько лет назад она вместе с отцом выступала на сцене в Чикаго.