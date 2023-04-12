Не поверите, сколько было Юматову в «Офицерах»: а ведь он играл 20-летнего парня

Военная драма «Офицеры» увидела советские экраны летом 1971 года. Картина мгновенно стала лидером проката, а больше всего зрители оценили игру Георгия Юматова, который исполнил роль офицера Алексея Трофимова.

При этом мало кто догадывался, какую тайну скрывал талантливый актер. Дело в том, что его персонажу было всего лишь 20 лет, а сам Юматов был на 24 года старше своего героя.

Именно поэтому создателям фильма пришлось прибегать к небольшим хитростям. Несмотря на моложавость артиста, он все равно выглядел значительно старше молодого офицера. Поэтому каждый день перед началом съемок художники подтягивали кожу звезды экрана специальными шелковыми нитями. Подобные подтяжки не были видны зрителю, но визуально делали Юматова намного моложе.

В итоге уловки режиссера остались не замеченными массовым зрителем. Поклонники расхвалили Юматова, даже не представляя, что творилось за кадром, а «Офицеры» стали одной из самых ярких работ за его многолетнюю карьеру.