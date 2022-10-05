Не поверите, с кого срисовали попугая из «38 попугаев»: скрывали 40 лет

Кукольный мультфильм «38 попугаев» мгновенно стал народным хитом. Популярность его была настолько велика, что создатели решились на выпуск дополнительных эпизодов. Однако фанаты по всей стране не догадывались, кто стал прообразом для любимых героев.

Так, во время создания персонажей, художники ориентировались на людей вокруг. Например, слоненка сделали похожим на отличника: он такой же сдержанный, рассудительный и спокойный, как любой стереотипный прилежный ученик. Мартышка оказалась полной противоположностью слоненка: создатели хотели видеть ее как озорную непоседу.

И только при создании попугая художники ориентировались на вполне реального человека. Повадки, манеру речи и даже внешний вид они скопировали у Владимира Ленина. Создатели мультфильма решили, что именно Ленин идеально подходит для разговорчивого животного, и подарили ему все необходимые черты.

При этом они предпочли сохранить в тайне свою идею. Вплоть до 2015 года Леонид Шварцман, работавший над персонажами, не признавался, что использовал Ленина как источник вдохновения. И только через 24 года после развала СССР он рассказал всю правду.