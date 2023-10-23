Не поверите, с кем крутила роман лысая Мэрилин из «Брата 2»: до сих пор жалеет

Дарья Юргенс никогда не жаловалась на недостаток внимания со стороны мужчин. Есть в ней что-то такое, что заставляет представителей сильной половины человечества превращаться в кисель. Между тем сама артистка нередко от этого страдала.

Лысая Мэрилин из «Брата 2» стала первой женщиной, с которой Юрий Шевчук закрутил роман после смерти любимой жены. Музыкант в одиночку воспитывал сына и даже не думал о новых отношениях. Но тут появилась она.

Об интрижке с исполнителем красотке пришлось жалеть. Актриса забеременела, но этой новости возлюбленный не обрадовался. Певец поставил жесткое условие: либо его пассия бросает карьеру и целиком посвящает себя воспитанию ребенка, либо аборт.

И Юргенс прервала беременность, а после бросила Шевчука, назвав их связь большой ошибкой. Позже она назвала артиста самым обыкновенным, заметив, что их история стала еще одним разочарованием в ее жизни.