Не поверите, с кем Иветти закрутила роман на съемках «Клона»: в шоке были все

Культовый бразильский сериал «Клон» до сих пор приковывает внимание публики. Фанаты обсуждают героев, сюжетные перипетии и факты, связанные с актерами. Но мало кто знает, что на съемочной площадке роман крутили не только исполнили ролей Жади и Лукаса.

Бурные отношения связывали Веру Фишер и Лусиано Шафира — они сыграли Иветти и Зейна. Герои были горячими и влюбчивыми натурами, способными покорить любого. В реальной жизни артисты оказались не менее страстными, чем их персонажи. Их роман был ярким, но о нем мало кто знал. А когда правда всплыла, то общественность испытала настоящий шок.

Увы, эти отношения оказались скоротечными. Красавец Шафир был таким же сердцеедом, как и его Зейн. Он всегда избегал серьезных отношений и до сих пор ходит в холостяках. Но это не значит, что актер одинок: Лусиано постоянно встречается с разными пассиями.

Кстати, в «Клоне» снялся и бывший супруг Веры Фишер, с которым она прожила много лет и сохранила теплые отношения. Это Перри Саллес, исполнивший роль Мустафы — мусульманина, глазевшего на бразильянок. Так что актерский состав «Клона» можно по праву считать огромной семьей.