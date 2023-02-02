Не поверите, ради чего россиянка похудела на 94 килограмма: ответ на фото

Марина Богомолова нашла вескую причину, чтобы избавиться от лишнего веса. Ранее жительница Пензы весила почти 210 килограммов, из-за чего от нее ушел муж. Однако россиянка решила стать стройной вовсе не для того, чтобы утереть нос бывшему возлюбленному.

Богомолова не скрывает, что, будучи полной, не могла вести полноценную жизнь. Ей было крайне сложно даже завязать шнурки на своих ботинках, но теперь все это осталось в прошлом. Ради своей мечты Марина похудела на 94 кило.

Она задалась целью встретиться с Криштиану Роналду и стать его «русской невестой». Богомолова понимала, что известный футболист не заинтересуется 200-килограммовой дамой, поэтому села на диету и отправилась в спортзал.

Своими результатами Марина гордится и подчеркивает, что похудела без единой операции. При этом она признается, что без некоторых «секретиков» не обошлось. Так, до четырех часов дня фанатка Роналду употребляет в пищу белки, клетчатку и сложные углеводы, а после четырех — только белок и клетчатку.