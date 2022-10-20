Не поверите: под личиной деспотичной мамаши в рекламе майонеза скрывалась красавица

В конце 90-х годов на ТВ-каналах часто крутили рекламу популярной марки майонеза «Кальве». Герой ролика объяснял, что он известный шеф-повар и знаток русской кухни. Вокруг него крутилась пожилая женщина, которая то и дело напоминала о себе.

«Все, что я умею, это благодаря маме», — стыдливо признавался персонаж.

В финале она настойчивым движение стирала соус с уголка его рта, укоризненно еще раз повторяя: «Вовочка». Эти роли сыграли актеры Владимир Стержаков и Марина Полбенцева. В тот период работы в театре и кино было не особенно много, поэтому звезды соглашались на съемки в рекламе. И, хотя Полбенцева произносила за ролик всего два слова, даже такую незначительную роль она смогла сделать цельной.

Зрители 90-х уже и не помнили, какой красавицей в юности была «мама шеф-повара». После окончания училища Марина стала цирковой артисткой, откуда через несколько лет попала в театр миниатюр, а позже и в кино. Славу ей принесли съемки в комедии 1962 года «Черемушки».

Хрупкая блондинка с неизменной улыбкой получила прозвище русская Джина Лоллобриджида. Полбенцева активно снималась до 70-х годов, после чего выступала с оркестром Леонида Утесова, а затем Москонцертом. Со сцены артистка рассказывала сатирические монологи, демонстрируя комический талант.