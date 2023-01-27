Не поверите, почему Ваенга уже 12 лет отдает свои деньги бывшему «мужу»

Знакомство Ваенги с гражданским мужем больше напоминает остросюжетный фильм: 18-летняя студентка музыкального училища попала под машину 37-летнего ювелира. Иван Матвиенко чувствовал себя виноватым, а Елена влюбилась. Она, вопреки воле родителей (им не нравилось цыганское происхождение Ивана), переехала к нему. После этого она уже вместе с Иваном попала во вторую автомобильную аварию, в результате которой вылетела через лобовое стекло.

Может, это гражданский муж в таком случае должен был ей денег? А вот и нет. Иван Матвиенко поверил в талант своей возлюбленной и все деньги от бизнеса по перегону машин вложил в ее раскрутку, став ее первым продюсером. И остался ни с чем. Вот певица и компенсирует экс-благоверному его потери, передает дзен-канал «В мире ванили ».

Расстались они тепло, настолько, что Иван до сих пор дарит ей подарки, приходит на семейные вечеринки. Их отношения Ваенга описывает как высокие и считает Ивана чуть ли не родственником.